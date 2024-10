Tiro a segno | Paolo Monna è in lizza per il premio di Shooter of the Year

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) Dopo il titolo europeo a fine febbraio, il bronzo olimpico a Parigi 2024 durante l’estate e il primo posto nel ranking mondiale della graduatoria maschile di pistola a 10m,riceve un’altra importante nomination. L’azzurro infatti è stato inserito nella shortlist della federazione internazionale (ISSF) per ildiof the, l’equivalente del “Pallone d’Oro” calcistico. Il riconoscimento che quest’anno verrà assegnato a Nuova Delhi, in occasione delle Finals di Coppa del Mondo dia volo, che si terranno dal 13 al 18 ottobre 2024.è l’unico italiano presente, in una lista che al maschile annovera fra gli altri lo statunitense Vincent Hancock, vincitore del quarto titolo olimpico nello skeet maschile, e i cinesi Li Yuehong, Liu Yukun e Xie Yu.