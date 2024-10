The Family Anticipazioni Puntate dal 7 all’11 Ottobre 2024 | Attentato Ad Aslan Durante Il Matrimonio Di Elif!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di martedì 1 ottobre 2024) Thedal 7: viene celebrato ildi Ekrem ed, ma qualcuno tenta di togliere la vita ad. L’uomo lotta per la vita e Devin vuole trovare il colpevole! Theprosegue e, nel corso della settimana dal 7, al centro dell’attenzione tornacon un nuovo terribileai suoi danni. L’uomo rischierà la vitail momento felice deldi Ekrem ed, scatenando la preoccupazione di Devin. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. The: dove eravamo rimasti?la cena con i Soykan, Ibrahim ha un malore e viene ricoverato in gravi condizioni di salute. Si scopre che è stato tutto organizzato da, il quale ha sostituto l’insulina che normalmente Ibrahim doveva assumere, con un farmaco per togliergli la vita.