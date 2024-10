Sinner-Bu al China Open 2024 è una prima volta assoluta che nessuno si aspettava

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 1 ottobre 2024) È sceso in campo per difendere il titolo e finora è andato tutto come doveva andare: Jannikha superato, nell'ordine, Jarry, Safiullin e Lechecka. E oggi, martedì 1° ottobre, incontra il padrone di casa Yunchaokete Bu, numero 96 al mondo, in una semifinale inaspettata che ci terrà incollati alla tv. Dove vedere-Bu oggi (e subito) in streaming, la semifinale dell'ATP di PechinoLa semifinale dell'ATP di Pechino Jannikvs Yunchaokete Bu, in programma oggi alle 13 (ora italiana), sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Now TV. Se ancora non sei abbonato, puoi farlo comunque accedendo all’area Sport di Now TV, il servizio streaming di Sky: puoi farlo molto semplicemente cliccando qui. E poi scegliere se iniziare la visione su smartphone, tablet o smart tv.