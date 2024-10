Salerno sparatoria all’alba al mercato ittico | due morti

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di martedì 1 ottobre 2024) Duplice omicidio aldinella mattinata di martedì 1 ottobre 2024. Poco dopo le 5, si è acceso un diverbio tra diversi venditori che ha portato un uomo a estrarre la pistola e aprire il fuoco. I proiettili hanno raggiunto due persone, una delle quali morta sul colpo e l’altra in ospedale. Le vittime avevano 48 e 58 anni Laè avvenuta al culmine di una lite durante una contrattazione sulla vendita del pesce. Un uomo di 72 anni, titolare di un’attività commerciale in città, si è costituito confessando di essere l’autore del duplice delitto. Le vittime sono un venditore napoletano di 58 anni e un 48enne salernitano deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. Sul caso indagano polizia e carabinieri. Articolo completo:al: duedal blog Lettera43