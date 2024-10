Salario minimo Fratoianni contro la maggioranza | Questa è la destra sociale a chiacchiere ma è quella delle élite e dei potenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) “Siamo all’ennesimo atto di una brutta commedia. Per l’ennesima volta il governo e ladiche la segue come un’intendenza respingono una proposta tanto semplice comedel, avanzata dalle opposizioni. Una proposta che ha un semplice obiettivo: costruire una protezioneuna diseguaglianza che a tratti si fa disperazione, che si trasforma in società. Anche per chi lavora. Lavorare ed essere poveri, due parole che non dovrebbero stare insieme”. Così Nicoladi Alternativa Verdi-Sinistra intervenendo in Aula a Montecitorio, sottolineando che dove non arriva la contrattazione collettiva, deve arrivare la politica. “è allergica alle regole, o almeno – ha proseguito l’esponente rossoverde – per essere più precisi ad alcune regole: è allergica a tutte le regole che servono per tutelare chi è più debole.