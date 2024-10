Raid in un bar-tabacchi al Rione Libertà in via Cocchia | ingente il bottino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte 4 individui a volto coperto e muniti di guanti dopo aver forzato la saracinesca sono entrati all’interno di una rivendita diin viaa Benevento e hanno rubato stecche di sigarette per un valore complessivo di 14 mila euro, Gratta e Vinci in corso di quantificazione e 400 euro in contanti da un cambiamonete. Sul posto per i rilievi sono giunti i Carabinieri che hanno avviato le indagini. L'articoloin un bar-alin viailproviene da Anteprima24.it.