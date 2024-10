Precipita dalla Via dell’Amore ferita una turista ungherese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Cinque Terre (La Spezia), 1 ottobre 2024 – Si è sporta per recuperare il telefono ed èta dal parapetto della Viaalle Cinque Terre. Paura ieri sera per unadi 50 anni. La donna è caduta su un terrazzamento due metri più in basso riportando la distorsione di un ginocchio. A quanto pare stava scattando una foto attorno alle 19.30 per immortalare il tramonto sul mare mentre si trovava sul sentiero panoramico tra i borghi di Riomaggiore e Manarola quando il dispositivo elettronico le è sfuggito di mano. Sul posto sono intervenuti la pubblica assistenza di Corniglia, i Vigili del fuoco e il Soccorso alpino, che hanno stabilizzato la donna per poi trasferirla presso il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia.