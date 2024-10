PlayStation Network inattivo | PS5 e PS4 offline cosa sta succedendo?

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di martedì 1 ottobre 2024) In data 30 settembre 2024, numerosi utenti hanno riscontrato difficoltà ad accedere al(PSN) a causa di un’interruzione improvvisa del servizio per i possessori di PS5 e PS4. L’outage ha colpito giocatori in diverse aree geografiche, impedendo loro di accedere ai giochi multiplayer, ai servizi di streaming e allo store diShare Play: come giocare ai giochi PS5 su PS4: i problemi segnalati Secondo le segnalazioni, i giocatori non sono in grado di: Accedere ai propri account PSN Avviare giochi che richiedono una connessione online Scaricare o aggiornare i contenuti dalStore Utilizza i servizi di streaming comePlus oNow Il sito ufficiale delha confermato che tutte le piattaforme, incluse PS3 e PS Vita, risultano parzialmente o totalmente