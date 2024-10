Più costi che benefici | il ruolo del digitale nella crisi della corrispondenza

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 1 ottobre 2024) Sempre meno persone si recano presso i 13mila sportelli – diffusi su tutto il territorio italiano – per spedire lettere, raccomandate, pacchi di piccole e grandi dimensioni e pagare i bollettini. Una percentuale, oramai, residuale rispetto a tutte le altre attività di Poste Italiane. Sono questi i motivi che stanno spingendo l’azienda – sempre in attesa dell’ennesimo passo verso la privatizzazione, con un lento disimpegno da parte dello Stato – ad abbandonare la strada dei cosiddetti “servizi postali universali” che, fino alla fine del 2024 (con proroga automatica fino ad aprile 2026) vengono erogati – come previsto da contratto pubblico – proprio da Poste Italiane.