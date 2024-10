Perquisito anche Emis Killa | sequestrati contanti coltelli e un taser

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 1 ottobre 2024) Un intreccio di tifo, denaro e personaggi noti. L'inchiesta della Dda milanese sulle curve di Inter e Milan si sta allargando a macchia d'olio. Quarantamila euro in, sette, tre tirapugni, uno sfollagente telescopico e un: è quello che la Squadra di Milano ha sequestrato a casa a del rapper Emiliano Rudolf Giambelli (a Bernareggio, in Brianza), in arte, dopo la perquisizione eseguita ieri. L'artista al momento non risulta indagato. Stando a quanto si apprende, la misura è stata adottata per i suoi legami con il capo ultrà rossonero Luca Lucci, uno dei 19 finiti in manette. Il cantante, peraltro, era già stato identificato dalla polizia lo scorso 11 aprile, al termine di Milan-Roma, dopo l'aggressione a uno steward di San Siro da parte di alcuni tifosi rossoneri.