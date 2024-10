Pallanuoto Jesina riparte l’attività in attesa di chiarimenti dal Comune di Chiaravalle

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 1 ottobre 2024) All’incontro tra direttivo e famiglie presente l’assessore allo sport di Jesi Samuele Animali, assente quello di. Al momento il club utilizzerà le piscine di Senigallia, Falconara, Ancona e Federico II JESI, 1 ottobre 2024 – Scongiurata la chiusura ma molte cose sono da definire: lacontinueràagonistica. Questo è quanto emerso dalla riunione di ieri sera dove praticamente all’unanimità i soci hanno deciso di accettare la proposta del direttivo che prevede di continuarefino a quando non ci sarà chiarezza sulle decisioni che in una delibera ha assunto l’amministrazione deldicirca il proprio impianto. Il direttivo è fiducioso che la situazione possa essere sanata in modo da dare la possibilità a tutti i ragazzi di praticare lasenza dover percorrere chilometri in più.