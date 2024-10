Orio al Serio scoppia il pneumatico di un aereo | disagi e voli dirottati

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’aeroporto dial(Bergamo), uno dei principali hub del Nord Italia, ha vissuto momenti di tensione nella mattina del 1° ottobre 2024. Il tutto a causa di un incidente che ha coinvolto un volo Ryanair proveniente da Barcellona. Mentre l’era in fase di atterraggio, uno dei pneumatici ha subito un improvviso scoppio, causando il blocco delle operazioni aeroportuali e la chiusura temporanea dello scalo. L’incidente dialL’, con 162 passeggeri a bordo, stava completando una normale manovra di atterraggio quando ilha ceduto. Nonostante la complessità della situazione, l’equipaggio è riuscito a mantenere il controllo del velivolo, evitando conseguenze più gravi. Non si sono registrati feriti tra i passeggeri, che sono stati immediatamente evacuati in sicurezza.