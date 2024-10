Nove25 e Bologna insieme per una splendida collezione di gioielli | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2024)FC 1909 si uniscono in una collaborazione esclusiva che celebra la città e i suoi tifosi attraverso unadiunici. Ogni pezzo rappresenta l’anima di, una città dove la passione per il calcio si fonde con la sua ricca storia e tradizione. I tifosi bolognesi rappresentano l’essenza della città: determinati e sempre pronti a trasformare ogni vittoria in un successo collettivo. Oggi con le note della coppa che risuonano, il desiderio di dimostrare cosa significa appartenere a questa terra si fa sentire. È con questa stessa forza, passione e tradizione che nasce ladiFC 1909, simbolo di orgoglio e cultura senza tempo. Perchénon è solo una città, è casa. Tra ispicca lo Chevalier Ovale Nettuno, un sigillo d’argento brunito che incarna l’orgoglio bolognese.