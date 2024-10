Migranti salvate dalla violenza Liberate 120 donne in tre anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Si "Cambia strada" e si guarda avanti. Anche se si è già cambiato Paese. Un progetto per aiutare levittime diarrivate sul nostro territorio è stato realizzato dal centro LiberaMente di Pavia con il finanziamento di Fondazione Cariplo e ha permesso di aiutare 120 persone in tre. Il 25% delleinserite proviene dall’America Latina mentre il 20% dall’Est Europa, il 18% dal Maghreb e infine il 13% dall’Africa sub-sahariana. Di queste 120aiutate, novanta hanno subito episodi difisica. Da evidenziare infine che nel 69% dei casi i maltrattamenti sono proseguiti per un periodo superiore ai cinque. L’88% delle utentiinserite nel progetto ha figli in età minore; tra questi, la quasi totalità ha subito episodi diassistita e 6 minori sono stati vittime anche didiretta.