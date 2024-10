Medio Oriente audizioni di Tajani e Crosetto

Leggi tutta la notizia su lopinionista

ROMA – Mercoledì 2 ottobre, alle ore 8.30, presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari di Montecitorio, le Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato svolgono ledel Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio(foto), e del Ministro della Difesa, Guido, sui più recenti sviluppi in. L'appuntamento, come informa una breve nota dell'ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv.