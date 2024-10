Le etichette non erano in italiano Sequestrati 2 400 prodotti irregolari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Oltre 2.400non conformi ai previsti standard di sicurezza sono stati, in due esercizi commerciali del territorio, dai finanzieri del Comando provinciale di Lodi. Le operazioni delle fiamme gialle sono state condotte nell’ambito della loro costante azione di controllo economico del territorio per la prevenzione e repressione di fenomeni illeciti in materia di sicurezza deie di connesse violazioni del Codice del Consumo. Nel dettaglio, nel corso di un controllo sulla sicurezza dei materiali eper uso didattico effettuato anche contestualmente alla ripresa dell’anno scolastico, in un magazzino al dettaglio del Nord Lodigiano gestito da un cittadinohanno rinvenuto oltre 1.800scolasticidestinati alla vendita.