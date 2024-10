Inter-Stella Rossa 4-0 il tabellino della partita di Champions League

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 1 ottobre 2024)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 4-0: questo ilvalida per la seconda giornatafase campionato di2024-2025. VINCENTI! – Prima vittoria dell’nella nuova! Dopo l’esordio con 0-0 contro il Manchester City arriva un successo in scioltezza contro la, in unadominata. Troppo evidente il divario fra le due squadre, nonostante i numerosi cambi di Simone Inzaghi. Apre Hakan Calhanoglu su calcio di punizione, un qualcosa che all’mancava da due anni, all’ora di gioco raddoppia Marko Arnautovic. Quest’ultima azione arriva su regalo di Rade Krunic, ex Milan, il primo di tanti orrori dei serbi nella ripresa.