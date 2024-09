Inter senti Cassano | Calhanoglu e Mkhitaryan in difficoltà

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 1 ottobre 2024) Antoniospiega cosa manca ancora all’per poter tornare ai livelli dello scorso anno. Sul canale Youtube Viva el Futbol fa notare due giocatori in. PROBLEMI – Antoniospiega i problemi nerazzurri: «L’poteva vincere di 5-6 gol di scarto con l’Udinese, ha fatto una buona partita ma subisce tanto. Manca la solidità rispetto all’anno scorso, gli stanno entrando troppo facile tra derby e partita di Udine. I giocatori sono quelli, domenica con Pulisic tra Acerbi e Pavard, Bisseck che non marca. Domenica però un uno-due facile c’è stato e Loftus-Cheek ha calciato da laterale beffando Bastoni. Con Inzaghi prima l’era compatta, difendeva a 8 e con gli attaccanti: quando non ti danno spazio non ne vieni a capo, lo ha fatto con il City. Ad Udine vai in vantaggio, non te la devono riprendere più. Assolutamente».