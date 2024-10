Il ricordo del dottor Vilardi a Imola un ecografo per l’ospedale | Ne sarebbe stato orgoglioso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1 ottobre 2024 – Un anno dopo, l’importanza del. Un gesto di profonda generosità che suscita tanta commozione. Undi ultima generazione èdonato all’Ausl diin memoria di Antonio, tragicamente scomparso in un incidente il 16 settembre 2023. La donazione è stata resa possibile grazie a una raccolta fondi organizzata in suoe partita per volontà del piccolo Sandro, 9 anni, figlio di. Il medico originario della provincia di Cosenza, da tempo in servizio al reparto Ortopedia delSanta Maria della Scaletta, si era dedicato con interesse, grande entusiasmo e dedizione alla chirurgia della spalla. E così in occasione del primo anniversario della sua scomparsa èorganizzato un convegno dal titolo ‘Le fratture della spalla’.