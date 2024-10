Il lato positivo biancorosso | Maceratese di carattere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) "Ho apprezzato la reazione e ildellache non ha moldi un centimetro dopo essere passata in svantaggio quando non era trascorso nemmeno un minuto". Nicolò De Cesare, diesse della, evidenzia l’aspettodel pareggio casalingo contro il Montegranaro in una gara complicata. "Non è mai facile – aggiunge – venire a capo di un avversario di valore, che sa chiudersi bene e sa ripartire in modo efficace con le ripartenze". Non sarà la prima volta che laavrà di fronte avversari che si chiudono bene. "Il problema – spiega – è stato soprattutto avere preso gol dopo 30 secondi e ciò sarebbe potuto essere una mazzata, però la squadra è rimasta sempre in partita e in 10 è pervenuta al pareggio".