Fossi tracimati sopra il centro abitato

(Di martedì 1 ottobre 2024) Dalla distribuzione dei sacchi di ghiaia nella prima emergenza sotto al diluvio, ad una presenza (costante) nel territorio della "sua" Castelferretti per rispondere alle esigenze dei cittadini e seguire, in questa fase, l’avanzamento degli interventi di manutenzione e pulizia. Il punto sull’alluvione del 19 settembre con il vicesindaco Valentina Barchiesi, assessore a Protezione civile e Lavori pubblici. Assessore, la situazione? "Stiamo completando la pulizia delle strade dal fango e dai detriti, mentre Marche Multiservizi Falconara sta raccogliendo gli ultimi rifiuti. Stiamo intensificando la derattizzazione, necessaria dopo le alluvioni, e abbiamo già fatto nei giorni scorsi interventi anti-zanzara perché, con quest’acqua e visti i potenziali pericoli per la salute, era urgente farlo subito". Sui? "Stiamo continuando lavori che erano già iniziati prima dell’evento.