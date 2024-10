F1 Kimi Antonelli | Non voglio essere il sostituto di Hamilton Sarò me stesso non vedo l’ora del 2025

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024)pensa già al Mondiale di F1, quello dove sarà alla guida di una Mercedes andando a occupare il sedile lasciato libero da Lewis, che nel frattempo si trasferirà alla Ferrari. Intervistato dal sito ufficiale della F1, il pilota italiano ha detto: “Credo che uno dei fattori principali di come gestire tutto questo sia avere un team come Mercedes che crede in te”. Poi l’emiliano ha aggiunto: “Hanno creduto in me fin da quando ero piccolo. Mi aiutano davvero a gestire la pressione molto bene. Anche se ancora non riesco a farlo alla perfezione. Ricevo comunque il supporto di Mercedes, ma anche della mia famiglia. Sono davvero felice di far parte del loro team”. “Non credo sia possibile sostituire Lewis. Lui – ha concluso– è una figura così grande nello sport di oggi. Ha raggiunto così tanti traguardi nella sua carriera.