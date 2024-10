Ex Gkn l’azionariato popolare degli operai sfonda il milione di euro | Chi ci ha boicottato non dovrà più rendere conto solo a noi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 1 ottobre 2024) Hato quota undilanciato dal collettivo di fabbrica dell’ex Gkn di Campi Bisenzio, a Firenze. La campagna si è conclusa ieri, lunedì 30 settembre, e i promotori stanno ancora finendo di conteggiare le ultime richieste arrivate, ma al momento – fa sapere il collettivo di fabbrica – sono a «1.250.000di azioni prenotate». Per il momento non c’è stato alcun acquisto vero e proprio delle azioni emesse dalla Gff, la cooperativa fondata daglifiorentini. Piuttosto, si tratta di «prenotazioni di azioni, che non verranno comprate fino a quando il piano industriale di riconversione ecologica non sarà realtà e che quindi decadrebbero nel caso in cui questo non dovesse partire».