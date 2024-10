Domani Belloni in Commissione atti e garanzia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Lacontrolloalza il tiro e interroga i politici. Per l’audizione di, inf, è prevista la presenza del presidente del consiglio comunale Enzoche, nella passata legislatura di Matteo Ricci, era assessore all’operatività. Insieme a lui è stato convocato anche il dirigente Eros Giraldi. Durante la propria audizioneriferirà, presumibilmente, dell’affidamento relativo ai lavori idraulici nell’immobile comunale di via Nanterre, previsti dalla determina 1534 del 17 agosto del 2020.aveva però rivelato al Carlino il 31 luglio scorso che lo stanziamento di 20mila euro riguardava la realizzazione del murales in onore della senatrice Liliana Segre. "Mi hanno detto che lì c’era la capienza ma non era un lavoro di idraulica. Era il murales"