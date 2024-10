Daniele Franco torna in pista con la Fondazione Gemelli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 1 ottobre 2024)è nominato presidente dellaPoliclinico Universitario AgostinoIRCCS, assumendo il ruolo lasciato dall’avvocato Carlo Fratta Pasini. La nomina è effettuata dal rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, professoressa Elena Beccalli, in accordo con l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, che è anche presidente dell’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori., 71 anni, vanta una carriera di alto profilo, avendo ricoperto il ruolo di ministro dell’Economia tra il 2020 e il 2021, Ragioniere Generale dello Stato dal 2013 al 2019, e direttore generale della Banca d’Italia dal 2020 fino alla sua nomina come ministro. La, istituita nel 2015 come ente no profit, è il risultato della collaborazione tra l’Università Cattolica e l’Istituto Toniolo.