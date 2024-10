Daniela Melchior si unisce a Paul Rudd e Jack Black nel remake di ANACONDA

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 1 ottobre 2024)sineldiAll’inizio dell’anno si è diffusa la notizia che la Columbia Pictures ha intenzione di dare nuova vita al franchise di, con il regista di The Unbearable Weight of Massive Talent Tom Gormican che dovrebbe dirigere una rivisitazione del film horror sui serpenti giganti del 1997.(Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Ghost Busters: Frozen Empire) e(Borderlands, School of Rock) sono stati confermati per interpretare i ruoli principali e, secondo Deadline, anchesi è unita al cast. Laè stata vista di recente neldi Road House e ha anche fatto un’apparizione memorabile come Cleo Cazo, alias Ratcatcher 2, in Suicide Squad di James Gunn . Gormican sarà anche coautore della sceneggiatura insieme al collaboratore Kevin Etten.