Che differenza c’è tra vegetariani e vegani?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il primo ottobre si celebra la Giornata Mondiale dei, ovvero di coloro che hanno rinunciato, in parte, nella loro alimentazione, a cibi di origine animale. Proprio nel concetto di “in parte” è racchiusa latra. Se i, infatti, mangiano latte e derivati, uova, miele e propoli, che sono comunque prodotti di origine animale, irifiutano anche questi. Poiché sono connessi allo sfruttamento degli animali. La parola vegan è la contrazione di vegetarian. E ben spiega la connessione profonda che esiste tra i due mondi. La prima associazione vegana nacque a Londra nel 1944. In qualche modo raccolsero l’eredità di coloro che, dagli inizi del XX secolo avevano iniziato a mettere in dubbio un vegetarianesimo ancora legato agli animali. La Vegan Society, dunque, vide la luce per raccogliere le istanze di queste persone.