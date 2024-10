Cellulari e droga nel carcere di Rebibbia in 41 rischiano processo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 1 ottobre 2024), pizze e birre recapitati neldi, a Roma. E’ quanto emerge dall’atto di conclusioni delle indagini che vede indagate 41 persone, tra cui appartenenti alle forze dell’ordine e un medico, e in cui si contestano anche i reati di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di. I fatti risalgono al 2020. La fattispecie di corruzione riguarda il caso di un agente della polizia penitenziaria che in cambio di 300 euro avrebbe recapitato inun pacco di. Quelli che allora erano i detenuti coinvolti nell’attività sono accusati di aver usatoall’interno della struttura, e tra gli altri c’è anche un episodio dell’ottobre del 2020 che riguarda “l’indebita introduzione” adi una pizza e una birra in cambio di 30 euro.