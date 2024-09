Cassioli | Di Pisilli mi ha colpito umiltà e semplicità grazie alla Roma per l’esperienza

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 1 ottobre 2024) (Adnkronos) – “L’incontro con Niccolònon è stato affatto fortuito, devo ringraziare la società che mi ha coinvolto per vivere un’esperienza immersiva e inclusiva allo stadio Olimpico. Questo perché l’Assta rivolgendo sempre maggior attenzione all’accessibilità delle partite e già lo scorso anno avevamo raccontato insieme il meraviglioso servizio della radiocronaca allo stadio in tempo reale, utilissima a chi non vede per godersi contemporaneamente le fasi di gioco e l’energia pazzesca degli spalti. Ieri però siamo andati oltre e,al supporto della comunicazione, abbiamo deciso di raccontare davvero cosa significa una partita di calcio in casa dellaper chi non vede”.