Casale | Napoli Conte protegge sempre il risultato

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 1 ottobre 2024) Pasquale, allenatore della Juve Stabia Primavera, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte durante Marte Sport Live. Queste le sue parole: “Duttilità? Con gli acquisti estivi,sapeva che avrebbe potuto cambiare modulo anche a gara in corso. Sento dire che ilavrebbe dovuto osare di più col Monza mail: il modulo perin funzione dell’ottenimento del. È un gioco pragmatico, ilprevale sul gioco. E sta plasmando la squadra a sua immagine. McTominay vicino a Lukaku? Vedremo se sarà una mossa su cuipunterà nelle prossime partite. Lo scozzese è stato una sorpresa per il campionato italiano, ora gli avversari cominciano a prendere le misure esaprà trovare la posizione migliore per lui, che è un giocatore completo e può giocare in più ruoli.