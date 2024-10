Caffè sempre più caro non solo per l’inflazione ma anche per il cambiamento climatico

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’aumento del prezzo del, ormai un dato di fatto per molti consumatori, è destinato a diventarepiù evidente. Cristina Scocchia, amministratore delegato di Illy, è convinta che uno dei principali responsabili sia il. Eventi meteorologici estremi, siccità prolungate e parassitipiù resistenti stanno mettendo a dura prova le coltivazioni diin tutto il mondo, compromettendone la resa e la qualità. Giuseppe Lavazza, presidente dell’azienda torinese, conferma questa tendenza, sottolineando come la crisi delsia multifattoriale. Oltre al, il blocco del canale di Suez, la guerra in Ucraina e le turbolenze finanziarie globali hanno contribuito a destabilizzare il mercato e a far schizzare i prezzi. Ilè il vero protagonista di questa crisi.