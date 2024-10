Bayer Leverkusen-Milan Fonseca | Su Loftus-Cheek era rigore perché il Var non è intervenuto?

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) “Il fallo sunel finale? Per me è, strano che il Var non sia. Durante la partita, l’arbitro non ha avuto dubbi nel fischiare contro di noi. Non mi piace parlare di questo, ma certe cose dal campo si percepiscono”. Così Pauloai microfoni di Sky Sport reclama un calcio diper presunto fallo sunegli ultimissimi istanti di, sfida di Champions League che ha vinto i tedeschi imporsi per 1-0. Al di là dell’episodio, questo il commento disulla partita dei suoi: “Non abbiamo vinto, ma è la partita che mi è piaciuta di più da quando sono arrivato. Il primo tempo è stato difficile. Abbiamo chiuso alcuni spazi ma ci hanno creato problemi sulla nostra fascia destra. Loro non hanno trovato spazi centrali, ma sono stati bravi sugli esterni. Il secondo tempo è stato fantastico.