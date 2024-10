Assume ‘funghi allucinogeni’ e compie un atto estremo | si taglia il pene con un’ascia e lo mette in un barattolo I medici | Primo caso di sindrome di Klingsor legata a psilocibina

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ha assunto dei “funghetti allucinogeni” e in preda a uno stato di forte alterazione si è amputato ile lo ha messo in barlo pieno di neve e terriccio. La storia la racconta il Daily Mail. L’uomo, 37 anni, avrebbe mangiato quattro o cinque funghetti alle 21. Poco dopo, è entrato in uno stato di psicosi e ha compiuto l’: ha presoe hato il suoin diverse parti. Tutto si è svolto mentre il 37enne si trovava in vacanza in Austria. Quando si è ripreso, è uscito barcollando di casa e si è trascinato lungo una strada vicina, sanguinando abbondantemente e cercando aiuto. È stato un passante a trovarlo alle due del mattino e a portarlo al Feldkirch Hospital. Portato d’urgenza in sala operatoria, ihanno fermato l’emorragia e disinfettato i numerosi pezzi del suoche si trovavano nel barlo riempito di neve e terriccio.