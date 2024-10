Ascolti TV ieri | flop Amadeus Chissà Chi È segna un nuovo record negativo

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 1 ottobre 2024) Glitv dilunedì 30 settembre 2024 hanno confermato perChi È una tendenza preoccupante. Con appena 590.000 telespettatori e uno share del 2.8%, lo show non riesce a conquistare il pubblico e ci si interroga se il format abbia futuro. Nonostante le aspettative legate alla presenza di un volto noto come, i numeri dimostrano che il programma fatica a trovare il suo spazio nella competitiva fascia dell'access prime time.Chi È aveva fatto il suo debutto domenica 22 settembre 2024 con dati incoraggianti: 926.000 spettatori e il 5.2% di share. Questo risultato iniziale sembrava indicare un buon potenziale per il programma, che si sperava potesse replicare i successi di altre produzioni del conduttore. Con il passare dei giorni, la share ha subito una brusca discesa, mantenendosi costantemente sotto il 4%.