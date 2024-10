Amici 2024 i primi allievi scelgono i prof Ecco quale è stata la scelta

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 1 ottobre 2024), la classe inizia a formarsi: ila, il talent show di Maria De Filippi è ufficialmente iniziato con una nuova edizione. I nuovi eche sono stati scelti daisono entrati nella scuola conquistando già il cuore dei fan e dei telespettatori. Leggi anche Grande Fratello, i consigli di Javier per Shaila LadeiQuesto pomeriggio è andato in onda un nuovo appuntamento con il daytime. Itreche sono entrati in casetta hanno dovuto compiere il primo passo: scegliere i. Ilan, Senza Cri e Luk3 dopo svariate considerazioni hanno scelto. Il primo concorrente è stato Ilan Muccino, nonchè figlio del noto regista Gabriele, nel corso del daytime ha deciso di intraprendere questo inedito percorso insieme a Rudy Zerbi.