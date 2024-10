Al via una campagna europea senza precedenti in difesa del vino Ecco dove firmare la dichiarazione

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tutti assieme per dire basta alla demonizzazione del: è stata appena lanciata in tutta Europa unache parte dal basso indel settore vitivinicolo. L’iniziativa, presentata per l'Italia al ministero dell’Agricoltura e, in contemporanea, in molte altre città europee (Repubblica Ceca, Germania, Spagna, Slovacchia, Austria, Francia e Portogallo, e a breve al parlamento europeo di Bruxelles) si chiama VITÆe chiede il riconoscimento del consumo responsabile e moderato dinell'ambito di uno stile di vita sano ed equilibrato. A promuoverla sono le principali organizzazioni europee di rappresentanza del mondo vitivinicolo: Ceev, Cevi, Copa-Cogeca ed Efow. In Italia ha visto allo stesso tavolo, dieci sigle italiane: Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Federvini, Uiv, Federdoc, Assoenologi, Fivi, Copagri e Alleanza Cooperative Agroalimentari.