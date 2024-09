Zielinski figura tra i convocati della Polonia | tanti della Serie A

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 30 settembre 2024) Piotr, come Marko Arnautovic, è stato convocato dalla propria Nazionale per i prossimi impegni di UEFA Nations League: queste le scelte del CtMichael Probierz. CONVOCATO – Piotrrappresenta uno dei calciatori più imporsua Nazionale, laallenata da Michael Probierz. Il centrocampista nerazzurro, che dovrebbere tra i titolariprossima sfida di Champions League tra Inter e Stella Rossa, sarà quindi arruolato per i due impegni che la sua Nazionale dovrà affrontare in UEFA Nations League. A sfidare la squadra di Robert Lewandoski saranno il Portogallo, il 12 ottobre, e la Croazia, il 15.