Vis Pesaro-Perugia oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

(Di lunedì 30 settembre 2024) Le informazioni relative alla, l’, latv e lodi Vis, match dello stadio Tonino Benelli valevole per la settima giornata del campionato italiano di. La compagine marchigiana arriva da due sconfitte consecutive e ha bisogno di rialzare la testa davanti al pubblico di casa, per evitare di perdere altre posizioni in classifica. Vis, come seguire il match La squadra umbra, dal suo canto, sta incontrato più difficoltà del previsto in questo avvio di stagione e deve assolutamente cambiare marcia se non vuole perdere ulteriore terreno dalle primissime posizioni della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 30 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport 254. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.