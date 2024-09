VIDEO Con il cuore distrutto dalle fiamme la Messa continua

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti E’ conosciuta coma la Chiesa degli “esorcismi”, tempio di Don Michele Bianco, famoso per intercedere verso Dio per ottenere grazie di guarigione tanto da essere definito il «il sacerdote della serenità»: e’ il Santuario di San Ciriaco di Torre le Nocelle questa notte invaso dae fumo. Un devastante rogo che hagran parte degli arredi interni della chiesa di Piazza Vittoria e sulle cui cause indagano i Carabinieri. Sono in corso le verifiche strutturali per valutare eventuali compromissioni, mentre dovrebbero essere salve le statue che raffigurano San Ciriaco.