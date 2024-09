Ultime Notizie Roma del 30-09-2024 ore 07 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 30 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Israele e prosegue con i raid attaccate le aree di Rai YoYo dei da Nello Yemen colpiti due punti un aeroporto altri Raid anche a homs in Siria Gazza proseguono gli attacchi in 3D bianche su Beirut colpita ancora la Roccaforte di AdBlue laddove sarebbe stato ritrovato intatto il corpo del leader un’altra live è stato ucciso un altro leader della milizia 4 morti non ride nel centro della capitale libanese tra le vittime tra i dirigenti del fronte Popolare per la liberazione della Palestina la Casa Bianca ribadisce sul Trigno incrollabile Israele ma spinge per una soluzione diplomatica il consiglio della sciura virgola ha scelto a Sammy piadine per sostituire Hassan nasrallah in Austria dicono gli exit poll trasmetti dalla TV di Stato offre il partito dell’ultradestra F in testa al 29 1% ...