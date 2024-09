Ue Draghi | Stima 800 mld basata su obiettivi europei ed è prudente

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di lunedì 30 settembre 2024) Marioè intervenuto a un evento organizzato dal think tank Bruegel a Bruxelles: “La cifra dei 700-800 miliardi di investimenti l’anno necessari per la competitività “deriva da un calcolo bottom-up effettuato in modo indipendente dalla Commissione Europea e dalla Banca Centrale Europea, e include glidel decennio digitale dell’Ue, la banda larga, l’impegno del 3% per aumentare la R&S in Europa, e poi la difesa con gli impegni del 2% per aumentare le spese per la difesa per i membri della Nato, e arriviamo a questa cifra, 700-800 miliardi, all’incirca poco meno del 5% del Pil europeo. Per inciso, queste cifre sono stime relativamente prudenti, perché non includono l’adattamento e la protezione del clima”. “Quindi questa è una cifra grande, molto grande. Ora, questa è solo una somma totale ma certamente potrebbero essercene altre”, ha aggiunto.