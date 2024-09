Tuttosport | Sarà difficile per le altre squadre scalzare il Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 30 settembre 2024): “Questo scenario mette in risalto non solo il potenziale del“ L’analisi disulmette in luce l’importanza della vetta della classifica. La squadra partenopea non si trovava in questa posizione da sedici mesi, risalente all’era di Luciano Spalletti e alla vittoria dello Scudetto. Il quotidiano sottolinea come l’occasione di tornare al primo posto fosse particolarmente favorevole dopo la sconfitta del Torino contro la Lazio, che ha permesso aldi approfittarne rapidamente. Infatti, in soli dieci minuti, la squadra ha saputo conquistare la vetta, evidenziando la propria determinazione e il potenziale sotto la guida di Antonio Conte.