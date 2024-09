Tutto quello che ti serve per elevarti verso il cielo ovvero la migliore attrezzatura da arrampicata che puoi procurarti

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 30 settembre 2024) Sei alla ricerca delladapossibile? Allora significa che molto probabilmente sei stato catturato anche tu nella rete. Con l'l'innamoramento è sempre dietro l'angolo, e finisce così, con te seduto alla scrivania, tra una call e un Excel, a sognare la prossima falesia dove arrampicare, o la prossima serata con gli amici in palestra, dove chiudere quella via che ti ha fatto tribolare la scorsa volta. Perché è certo, una volta iniziato avrai sempre più voglia di superare i tuoi limiti, arrivare un po' più in là , spostare l'asticella. Perché arrampicare? Vi diamo qualche buon motivo Se stai leggendo questo articolo, probabilmente sei stato contagiato anche tu dall'-mania.