Tra gli ultrà di Inter e Milan arrestati ci sono anche gli amici Fedez

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 30 settembre 2024) AGI -glidi, il bodyguard Christian Rosiello, che ha preso parte al pestaggio del personal trainer dei vip Cristiano Iovino - e il suo grande amico Islam Hagag, noto come Alex Cologno,statinel corso dell'operazione della Dda dio che ha azzerato i direttivi della Curva Sudo e della Curva Nord dell'. Rosiello e Hagag, accusati di associazione per delinquere finalizzata a violenze da stadio ed estorsioni, nei giorni scorsi erano a Parigi con il cantante (non indagato, ndr) in occasione della settimana della moda nella capitale francese. Dalle indagini della Dda dio sulle curve disarebbero emersele "ambizioni imprenditoriali" del leader della Sud di Luca Lucci nel settore musicale per i suoi rapporti personali con i cantanti rap come, Emis Killa, Lazza, Tony Effe, Cancun, Gue Pequeno).