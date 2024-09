Toscana Legno nuovo title sponsor

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nuova stagione, nuove ambizioni e: la Pielle Livorno ha sceltocomedella stagione 2024-25. Un'azienda che da 40 anni lavora nel campo delle costruzioni e considerata una realtà unica nel suo genere. La partnership è stata siglata dal presidente del club Farneti e dal patron dell'azienda Matteo Rossi. Con Matteo abbiamo trovato l'intesa in breve tempo. «È un imprenditore giovane e ambizioso che ha colto un'opportunità di spessore che una realtà come Pielle oggi può offrire per credibilità e visibilità », ha detto Farneti. «Per noi è una grande soddisfazione poter affiancare la Pielle nel proprio cammino di crescita», ha ribadito Rossi. «Questo accordo rappresenta un punto di partenza per una partnership che vuole guardare in alto e valorizzare al meglio il percorso sportivo della squadra di fianco allo sviluppo del nostro territorio.