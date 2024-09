Sylla e Gistri in evidenza E la classifica si muove San Donato punto di speranza Incoraggianti segnali di crescita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) seravezza pozzi 0 santavarnelle 0 SERAVEZZA POZZI (3-4-2-1): Lagomarsini; Paolieri, Sanzone, Mosti; Salerno (26’ st Caddeo), Menghi, Bedini, Bartolini (31’ st Stabile); Bellini, (26’ st Greco), Lepri (42’ st Bocci); Benedetti. All. Brando. SANTAVARNELLE (3-4-2-1): Di Bonito; Croce,, Bruni; Pecchia (35’ st Maffei), Dema (42’ st Manfredi), Borgarello, Ascoli (23’ st Carcani); Menga (23’ st Senesi),; Doratiotto. All. Corbucci. Arbitro: Spagnoli di Tivoli. SERAVEZZA – Pareggio giusto al “Buon Riposo“ che serve per mantenere il Seravezza imbattuto e incollato a -2 dalla vetta non più solitaria del Siena (contro cui giocherà domenica prossima) ma anche per sbloccare ladel Sandi Bonuccelli (squalificato e sostitutito in panchina da Corbucci) che si schioda da quota zero punti.