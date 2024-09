Sinner | Ho passato notti insonni È un momento difficile per me e per il mio team

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 30 settembre 2024) Jannikha parlato in conferenza stampa dopo il match del periodoche sta attraversando a causa del ricorso della Wada per il caso doping che lo ha coinvolto.dice che: «Non è una situazione in cui mi fa piacere trovarmi, è delicata ee anche diversa. Ma mi ripeto sempre che non ho fatto nulla di sbagliato». Racconta di aver dormito poco: «Di certo hoin questo periodo e adesso ancora una volta non sarà facile. È un qualcosa che potenzialmente può accadere e sono ovviamente deluso di ritrovarmi di nuovo in questa posizione, ma proverò a restare concentrato sul mio lavoro facendo tutto quel che potrò per farmi trovare pronto per ogni partita che dovrò affrontare. È unper me e per il mio