Segreti di stile parigino dalla sfilata P E 2025 di Hemès Tra una nuova Birkin total look beige e look con gonna e stivali

(Di lunedì 30 settembre 2024) Mentre i numeri del marchio continuano a crescere, Hermès ha deciso di portare in passerella alla Paris Fashion Week una tra le collezioni della designer Nadège Vanhée più riuscite. Per la primavera estatela Maison ha fatto un passo avanti proponendo un guardaroba casual e lussuoso, utility ma sensuale: in una parola, trasversale, pensato anche per la fetta di clientela più giovane del brand. Daimonocromaticialle nuove borse da collezione: ecco le lezioni dida apprendere. Versatilità è la parole chiave di questa. Che tra gonne midi,alti, giacche in pelle e intimo a vista ha regalato il perfetto guardaroba color block.