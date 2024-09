Schlein finisce sotto processo | Ha sbagliato tutto Pd un clamoroso autosabotaggio alle urne

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Andrea Orlando lo aveva confidato agli amici: spero che la campagna elettorale sia il più corta possibile, altrimenti si sfascia. Facile profeta, ma anche troppo ottimista. Neanche un mese vero di confronto e il giocattolo si è rotto. «Quando ti aggreghi non per fare un programma ma solo per arrivare al potere, è naturale che vada a finire così», commenta dal Castello Brown di Portofino il sindaco di Genova Marco Bucci, candidato del centrodestra unito. È la sera di un confronto a distanza minima tra i due aspiranti presidenti, che parlano a mezz'ora di distanza l'uno dall'altro dal medesimo posto, alla rassegna di incontri Portofino d'Autore, curata dal giornalista di Mediaset Gianluigi Nuzzi, quasi un faccia a faccia. Il sogno del campo largo delle sinistre si è interrotto ieri prima di mezzogiorno, scadenza ultima della presentazione delle liste.