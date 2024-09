Ryan Reynolds e Hugh Jackman presenteranno la cerimonia degli Oscar 2025?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 30 settembre 2024)la? Deadpool & Wolverine è stato un successo enorme e apparentemente tutti si sono innamorati della bromance tra. Ora, in seguito ai resoconti sui piani di Disney e Marvel Studios di organizzare una solida campagna “For Your Consideration” per il terzo capitolo, In Touch Weekly afferma di aver sentito chesono le prime scelte per presentare la. “, come squadra, sono in cima alla lista dei desideriora che hanno suggellato il loro status di due delle più grandi star del cinema dell’anno”, dice una fonte al sito.